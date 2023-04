È la parte più sporca della lavatrice | piena di muffa e batteri | come salvare tutta la famiglia dalla contaminazione

(Di giovedì 20 aprile 2023) Laserve a lavare il bucato, ma se non ne abbiamo cura perde di efficacia. Questa è lapiù, igienizzala così. Ci serviamoquasi quotidianamente per igienizzare il nostro bucato, ma averne cura è essenziale se non vogliamo che perda di efficacia. Ovviamente stiamo parlando, un elettrodomestico essenziale L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Dalla parte dell'orsa', il fronte degli animalisti. Sui social l'hashtag #boicottailtrentino, 'mai più vacanze lì'… - marifcinter : #JoaoMario: 'Complimenti all'Inter, soprattutto a casa nostra è stata più forte. L'Inter fa parte del mio passato,… - Roma : ?? La differenziata cambia colori. Prosegue la sostituzione dei cassonetti nel #MunicipioI. Nuovi colori per… - abbafati_katia : RT @tolidalu: @MetaErmal E un altro anno se ne va e tu nn sei più un bambino ??. Si cresce in fretta alla tua età, ma tu te ne sei accorto… - Oracolo_79 : @Elena81353537 certo che si festeggiava da parte di tutti ma da quando è diventata una festa di parte che esclude l… -

...momento sono in corso esercitazioni navali nellameridionale del Paese e sull'isola strategicamente importante di Gotland, che non sono sicuramente sfuggite all'occhio attento della Russia....Sarà possibile per la Juventus un ricorso al TAR ma soltanto per indennizzi e nonsu ... Ciò significa che, qualora si dovesse passare alla revisione della sentenza dadella Corte Federale d'..."Questo significa che unadella crescita attesa nel numero di abbonati e dei benefici per i ... L'utile netto è calato del 18% a 1,31 miliardi di dollari, un po'in alto rispetto a quanto ci ...