"È impacciata": 12enne con la sindrome di Down esclusa dal saggio di danza. La rabbia e il dolore (Di giovedì 20 aprile 2023) Maria Francesca, 12enne di origini foggiane affetta da sindrome di Down, è stata esclusa dal saggio finale della scuola di danza che frequenta da circa sei anni. Lo denunciano i genitori, Giuseppina e Michele, che hanno appreso la decisione delle insegnanti senza essere stati avvisati. Nel corso di un'intervista per Foggia Today, la madre della bambina racconta di aver iscritto la figlia al corso di danza sotto consiglio dell'ortopedico, ma l'arrivo del Covid e il lockDown hanno ostacolato le lezioni della giovane ballerina. "Nei primi anni, a causa della pandemia e della sua salute cagionevole, Maria Francesca è stata costretta a seguire le lezioni a singhiozzo", spiega la madre e, amareggiata, aggiunge: "L'anno scorso finalmente contavamo in una ...

