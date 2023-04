(Di giovedì 20 aprile 2023) Mourinho li ha chiamati “67.000 amici” o “67.000 che giocano con noi”. Di certo, lo stadio Olimpico di Roma-assomiglierà a quello anni ’80 che sosteneva la squadra di Liedholm.esaurito, fino alposto,quelli costotissimi in tribuna d’onore e sopratquelli nel settore Distinti Nord Ovest, che in tutte le altre gare della stagione ospita i tifosi avversari ma che oggi, per il divieto di trasferta, sarà un altro spicchio d’amore per credere all’operazione rimonta. C’è voglia di lottare fino in fondo in Europa League e il primo ostacolo è unche ha il vantaggio dell’1-0 dell’andata e qualche certezza in più, derivanteda un primato in Eredivisie mai in discussione in questa stagione. La Roma è terza, a Rotterdam ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Dybala, sì o no? L'ultimo provino per il #Feyenoord. L'Olimpico tutto giallorosso (anche nel 'settore ospiti') - no_Alphy : RT @Ma_Do_Sd: Intanto ho ritrovato questo capolavoro zazzaroniano d'antan (btw la foto di Lukaku era perché lo scambio con Dybala era 'a u… - Pino62doc : @leleraffa2 @capuanogio No gli stipendi li hanno pagati con ritardo e messiba bilancio.Altri hanno finto di non pag… - Bernardesimo : @Swaffle_7 Tipo l'attesa per il rinnovo o no di Dybala ?? - sportface2016 : #RomaFeyenoord, #Mourinho alla vigilia: 'Noi difensivi? Eppure abbiamo preso 27 pali, è contraddittorio...'. Su… -

... José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato delle condizioni di: "Non ...tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può o. ...... José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato delle condizioni di: 'Non ...tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può o. ...Così l'allenatore della Roma José Mourinho in merito alla presenza di Paulodal 1' contro il ...a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può giocare o. ...

Dubbio Dybala: i pensieri di Mourinho e il fattore Olimpico che in Europa lo esalta GianlucaDiMarzio.com

La Roma cerca l’impresa per raggiungere la semifinale dell’Europa League 2023. Dopo il ko per 1-0 rimediato in Olanda, domani sera alle ore 21.00 i giallorossi attendono allo stadio Olimpico il Feyeno ...LECCE – Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Mister Baroni ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di Pongracic, che ha ...