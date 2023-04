Dybala non molla | un provino per esserci

(Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA - Paulotra amore, lavoro e fortuna. Non è l'oroscopo dell'attaccante argentino, ma le situazioni che sta vivendo in questi giorni, tra la sua vita privata e naturalmente la Roma. Partiamo ...

ROMA - Paulotra amore, lavoro e fortuna.è l'oroscopo dell'attaccante argentino, ma le situazioni che sta vivendo in questi giorni, tra la sua vita privata e naturalmente la Roma. Partiamo dall'...dal primo minuto insieme a Pellegrini e Abraham . Nonostante le parole in conferenza stampa ... ma la sua presenza dal primo minutosembra essere in discussione. Per cercare una rimonta che ...... dopodiché sono arrivati i gol di Antonio Silva (86') e Musa (95'), cambiando il risultato ma... così come la Roma, in cerca di un ribaltone che avrebbe il sapore d'impresa, peraltro con...

Mourinho su Dybala: "Non so se domani gioca" Gazzetta

A caccia della rimonta. La Roma che questa sera allo stadio “Olimpico” sfida il Feyenoord (fischio d’inizio ore 21, dirige l’inglese Anthony Taylor) ha un obiettivo ben preciso in testa: battere con d ...Dybala, sì o no L'ultimo provino per il Feyenoord. E Mourinho chiama i tifosi, l'Olimpico tutto giallorosso (anche nel settore ospiti) ...