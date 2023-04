Dumfries | «Orgoglioso di giocare nell’Inter! Il regalo migliore»

(Di giovedì 20 aprile 2023) C’è anchefra i tantissimi tesserati passati a Inter TV dopo il Benfica. L’olandese (in inglese) celebra il suo compleanno di ieri e il passaggio del turno. FESTA DOPPIA – Denzelieri ha fatto gli anni e oggi è arrivato in semifinale di Champions League con l’Inter: «Ilera vincere oggi, sono molto contento. L’obiettivo ovviamente era passare il turno e andare in semifinale, sono molto contento. Il Benfica è una grandissima squadra, conosco molto bene il suo allenatore. Adesso dobbiamo andare avanti così e fare meglio anche in campionato. Sono molto stanco ma anche, è stato splendido oggi. L’atmosfera era splendida nello stadio, sonodinell’Inter. Voglio dare ai tifosi qualcosa di bello e finire bene la ...

Altra prestazione al di sotto delle aspettative per Denzel Dumfries, contro il Monza l’esterno dell’Inter raccoglie l’ennesimo flop del 2023 ...