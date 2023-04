Dumfries: «Inter, dimostrate le qualità difensive. Ora riprendere forti» (Di giovedì 20 aprile 2023) Dumfries ha giocato ieri Inter-Benfica all’indomani del suo compleanno. Il laterale olandese, in un’Intervista rilasciata a CBS, parla della necessità di riprendere la corsa anche in Serie A dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. OBIETTIVO RAGGIUNTO, MA – Denzel Dumfries ammette come sia assurda la differenza di rendimento dell’Inter fra Serie A e coppe: «Credo che sia un dato di fatto. In campionato possiamo fare molto meglio, per una squadra forte come quella che siamo non possiamo aver perso così tante partite. Ci guardiamo allo specchio, in Champions League abbiamo sempre fatto bene finora ma non è certo buono avere undici sconfitte. La cosa importante è che dobbiamo riprendere forti in campionato da domenica, per riuscire a ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)ha giocato ieri-Benfica all’indomani del suo compleanno. Il laterale olandese, in un’vista rilasciata a CBS, parla della necessità dila corsa anche in Serie A dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. OBIETTIVO RAGGIUNTO, MA – Denzelammette come sia assurda la differenza di rendimento dell’fra Serie A e coppe: «Credo che sia un dato di fatto. In campionato possiamo fare molto meglio, per una squadra forte come quella che siamo non possiamo aver perso così tante partite. Ci guardiamo allo specchio, in Champions League abbiamo sempre fatto bene finora ma non è certo buono avere undici sconfitte. La cosa importante è che dobbiamoin campionato da domenica, per riuscire a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Inter, Dumfries: “Siamo forti, non si possono avere 11 sconfitte con la squadra che abbiamo. Ci guardiamo allo spec… - Inter : Buon compleanno @DenzelJMD2! ?????? #ForzaInter #OnThisDay #Dumfries - marcoconterio : ???? Denzel Dumfries in uscita dall'#Inter. Sull'???? c'è l'#AstonVilla in vista dell'estate. L'esterno non ha convin… - internewsit : Dumfries: «Inter, dimostrate le qualità difensive. Ora riprendere forti» - - wazzaCN : Pagelle Inter - Benfica: Onana 6 Darmian 6.5 Acerbi 6.5 Bastoni 6.5 Dumfries 5 Barella 8 Brozo 6.5 Mhkitaryan 7 Dim… -

Dumfries: "L'obiettivo era passare il turno" Anche Denzel Dumfries, al termine del pareggi ocontro il Benfica, ha detta la sua ai microfoni di Inter TV. Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese: "L'obiettivo era passare il turno: sono contento, questo è ... La Madonnina vede doppio: Inter - Milan derby Champions Il pareggio di Aursnes, gran colpo di testa e altrettanto grande colpa di Dumfries, mina sul finale del primo tempo le certezze dell`Inter, ma è questione di una manciata di minuti, peraltro senza ... Inter, e adesso cacciate Inzaghi Quest'anno c'è (già) un'italiana in finale di Champions . Ci sono tuttavia due Inter , due Barella, due Lautaro, due Brozovic, due Dimarco, due Dumfries e soprattutto due Inzaghi. C'è un'Inter al momento fuori dalle prime quattro in campionato e un'Inter meritatamente in semifinale nella coppa dalle grandi orecchie che dopo sei anni ... Anche Denzel, al termine del pareggi ocontro il Benfica, ha detta la sua ai microfoni diTV. Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese: "L'obiettivo era passare il turno: sono contento, questo è ...Il pareggio di Aursnes, gran colpo di testa e altrettanto grande colpa di, mina sul finale del primo tempo le certezze dell`Inter, ma è questione di una manciata di minuti, peraltro senza ...Quest'anno c'è (già) un'italiana in finale di Champions . Ci sono tuttavia due, due Barella, due Lautaro, due Brozovic, due Dimarco, duee soprattutto due Inzaghi. C'è un'al momento fuori dalle prime quattro in campionato e un'meritatamente in semifinale nella coppa dalle grandi orecchie che dopo sei anni ... Inter, Dumfries: “Siamo forti, non si possono avere 11 sconfitte. Ci guardiamo allo specchio” fcinter1908 Le probabili formazioni di Empoli-Inter EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it ... Dumfries: “Stanco, ma orgoglioso dell’Inter: ora avanti così anche in campionato” BENFICA – “È una grande squadra, conosco bene il loro allenatore e sapevo che non sarebbe stato facile. Sono molto orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo andare avanti così, anche in campionato. EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti. L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it ...BENFICA – “È una grande squadra, conosco bene il loro allenatore e sapevo che non sarebbe stato facile. Sono molto orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo andare avanti così, anche in campionato.