Droga in comunità, 15enne finisce in carcere nel Casertano (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe introdotto Droga nella comunità in cui era stato collocato dall’autorità giudiziaria. Per questo motivo un 15enne è finito in carcere a Marcianise (Caserta) dopo essere stato arrestato dalla Polizia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello – sezione minorenni – di Napoli, che ha sostituito la misura del collocamento in comunità. Dalle indagini realizzate dai poliziotti del commissariato di Marcianise, è emerso che il minore, durante il periodo trascorso nella comunità avrebbe violato più volte le regole con comportamenti spesso trasgressivi e contrari al percorso educativo intrapreso; tra questi l’introduzione della Droga nella comunità, che ha convinto l’autorità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe introdottonellain cui era stato collocato dall’autorità giudiziaria. Per questo motivo unè finito ina Marcianise (Caserta) dopo essere stato arrestato dalla Polizia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello – sezione minorenni – di Napoli, che ha sostituito la misura del collocamento in. Dalle indagini realizzate dai poliziotti del commissariato di Marcianise, è emerso che il minore, durante il periodo trascorso nellaavrebbe violato più volte le regole con comportamenti spesso trasgressivi e contrari al percorso educativo intrapreso; tra questi l’introduzione dellanella, che ha convinto l’autorità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcobiondo : RT @marcobiondo: @PBalabam Come hai riportato la notizia è falsa, anzi vuole riabilitare chi dorme e si droga per strada nelle città blu e… - marcobiondo : @PBalabam Come hai riportato la notizia è falsa, anzi vuole riabilitare chi dorme e si droga per strada nelle città… - Christian1987Te : @antonellla68 @AnnaMonia_A 2. ...Uomo, a Civitavecchia, quando avevo solo 15 anni (sono cresciuto senza mio padre e… - AndreaPescara3 : @NinaRicci_us @FranceskAlbs Sono informati in materia solo su ciò che comoda loro,mai una domanda di dove finiscano… - iostoconGiorgia : RT @Viminale: #Catanzaro sgominata dalla @poliziadistato organizzazione criminale dedita a traffico di #droga. #Piantedosi: 'Forte rispost… -

I centocinquanta ippopotami di Pablo Escobar che la Colombia non vuole più ...fa il governo colombiano non avesse dichiarato ufficialmente guerra a questa ingombrante comunità ...a un certo punto aveva chiesto aiuto agli americani che avevano distribuito una specie di droga (le ... 'Ndrangheta: gli indagati insultano e minacciano Brumotti ... con queste pesantissime accuse, 62 persone appartenenti alla comunità rom di Catanzaro sono state ... "Se te lo chiedono, di' che non era droga ma farina" Il 3 novembre 2019 gli agenti della Squadra ... Torre Annunziata. Dalla camorra allo Stato: studenti in visita nell'ex covo dei Tamarisco ...e organizzava summit camorristici all'interno della villa per gestire i traffici di droga. I ...di questo simbolo della criminalità organizzata è necessaria e serve a mandare un segnale alla comunità'. ... ...fa il governo colombiano non avesse dichiarato ufficialmente guerra a questa ingombrante...a un certo punto aveva chiesto aiuto agli americani che avevano distribuito una specie di(le ...... con queste pesantissime accuse, 62 persone appartenenti allarom di Catanzaro sono state ... "Se te lo chiedono, di' che non erama farina" Il 3 novembre 2019 gli agenti della Squadra ......e organizzava summit camorristici all'interno della villa per gestire i traffici di. I ...di questo simbolo della criminalità organizzata è necessaria e serve a mandare un segnale alla'. ... E' in comunità ma viene beccato con la droga: spedito in carcere CasertaNews