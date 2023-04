Dramma ad Avellino, anziana trovata deceduta in casa (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Morelli e Silvati per un soccorso ad un’anziana donna la quale non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra dei Vigili del Fuoco una volta entrati in casa hanno rinvenuto il corpo della settantenne privo di vita. La stessa è stata affittata ai sanitari del 118 i quali ne hanno constato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Vigili del Fuoco disono intervenuti in centro città, e più precisamente in via Morelli e Silvati per un soccorso ad un’donna la quale non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra dei Vigili del Fuoco una volta entrati inhanno rinvenuto il corpo della settantenne privo di vita. La stessa è stata affittata ai sanitari del 118 i quali ne hanno constato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

