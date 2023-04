"Dovete tacere". Ilary Blasi, uno sfogo brutale: occhio alla foto, con chi ce l'ha | Guarda (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo con l'Isola dei Famosi. Tra i telespettatori c'era molta curiosità, soprattutto perché si trattatava della prima apparizione televisiva, Verissimo a parte, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice è apparsa sorridente e ironica come sempre, non risparmiando di tanto in tanto delle frecciatine al suo ex. Nelle scorse ore, però, la showgirl ha pubblicato una storia su Instagram che sta facendo discutere. Nello scatto, la Blasi ha il dito sulle labbra come a volere invitare qualcuno a tacere. E sull'immagine c'è scritto "Sshhh". Le intenzioni della conduttrice, insomma, sono chiare. Tutti zitti. Non si sa però chi sia il destinatario del suo gesto. In ogni caso, non è la prima volta che la Blasi utilizza i social per mettere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)è tornata sul piccolo schermo con l'Isola dei Famosi. Tra i telespettatori c'era molta curiosità, soprattutto perché si trattatava della prima apparizione televisiva, Verissimo a parte, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice è apparsa sorridente e ironica come sempre, non risparmiando di tanto in tanto delle frecciatine al suo ex. Nelle scorse ore, però, la showgirl ha pubblicato una storia su Instagram che sta facendo discutere. Nello scatto, laha il dito sulle labbra come a volere invitare qualcuno a. E sull'immagine c'è scritto "Sshhh". Le intenzioni della conduttrice, insomma, sono chiare. Tutti zitti. Non si sa però chi sia il destinatario del suo gesto. In ogni caso, non è la prima volta che lautilizza i social per mettere a ...

