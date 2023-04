Dott. Massimo Carlot, Castelfranco Veneto: “Con la sedazione cosciente niente più dolore e paura del dentista” (Di giovedì 20 aprile 2023) Tecnica sicura e consolidata per eliminare completamente il dolore e l’ansia nei pazienti odontofobici di ogni età Castelfranco Veneto – Treviso, 20/04/2023 – La ‘paura del dentista’ è una fobia estremamente diffusa tra la popolazione che porta purtroppo a trascurare e rimandare continuamente cure importanti e necessarie, con il rischio reale di incorrere in gravi conseguenze per la propria salute. Grazie alla sedazione cosciente, o sedazione ansiolitica, oggi è possibile eliminare la cosiddetta ‘odontofobia’ permettendo, alle persone che ne sono affette, di accedere alle cure fondamentali per malattie che, se non controllate e curate tempestivamente, possono degenerare arrecando ulteriori danni. “La sedazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) Tecnica sicura e consolidata per eliminare completamente ile l’ansia nei pazienti odontofobici di ogni età– Treviso, 20/04/2023 – La ‘del’ è una fobia estremamente diffusa tra la popolazione che porta purtroppo a trascurare e rimandare continuamente cure importanti e necessarie, con il rischio reale di incorrere in gravi conseguenze per la propria salute. Grazie alla, oansiolitica, oggi è possibile eliminare la cosiddetta ‘odontofobia’ permettendo, alle persone che ne sono affette, di accedere alle cure fondamentali per malattie che, se non controllate e curate tempestivamente, possono degenerare arrecando ulteriori danni. “La...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abrugnoli : Non ci sono solo gli obesi, ma anche i troppo magri. Molti adolescenti soffrono di problemi di alimentazione. Cosa… - massimo_aletti : RT @sconnesso_: ??Giordano DURISSIMO sul dott. GALLI Caro Galli si rassegni all'OBLIO Dalla 1' pag 'Mi ero ripromesso di non dare la visib… - diinabandhu56 : Dott. Massimo Citro Gesù: 'Siete nel mondo ma non siete di questo mondo'. - lsgalileipz : Sono iniziati gli incontri con il Dott. Massimo Brancati con i nostri studenti coinvolti nel progetto «Carta Canta»… - SimoneBonzanini : @KarimKarabu Guarda l'AIFA è il massimo ente in Italia per il farmaco, per tutte le domande ti invito a seguire il… -