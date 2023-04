Dopo vent'anni torna Milan - Inter in Champions. Cosa fanno i protagonisti? (Di giovedì 20 aprile 2023) Decisivo con la parata - qualificazione su Kallon nella semifinale del 2003, oggi l'ex portiere rossonero ha 45 anni e fa l'imprenditore. Con il Milan ha vinto 3 scudetti. Continua Christian Abbiati ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Decisivo con la parata - qualificazione su Kallon nella semifinale del 2003, oggi l'ex portiere rossonero ha 45e fa l'imprenditore. Con ilha vinto 3 scudetti. Continua Christian Abbiati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Esattamente vent’anni dopo – 2003|2023 – Inter e Milan si ritrovano tra le migliori 4 d’Europa, a scornarsi in semi… - sportli26181512 : Dopo vent'anni torna Milan-Inter in Champions. Cosa fanno i protagonisti?: Milan-Inter in Champions vent’anni dopo.… - Gazzetta_it : Dopo vent'anni torna Milan-Inter in Champions. Cosa fanno i protagonisti? #UCL - ZPeppem : RT @lastoriadioggi: #20aprile 1951 muore a Roma Ivanoe Bonomi,uno dei politici più importanti della prima metà del XX secolo. All’età di ve… - quiperipolitici : @curious_corn @OizaQueensday Dopo vent'anni di Berlusconismo ti svegli? -