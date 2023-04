Dopo la decisione del Coni l’associazione Napoli Maradona torna alla carica: «Sistema-plusvalenze accertato, si tolga alla Juve lo scudetto 2019» (Di giovedì 20 aprile 2023) La Juve “graziata” dal Collegio di garanzia del Coni, con il parziale accoglimento del suo ricorso? Neanche per sogno. Anzi, nei meandri della sentenza emessa oggi ci sono validi elementi per ritenere confermato in toto il “Sistema-plusvalenze” costruito dalla società bianconera, tale da aver alterato l’andamento anche di passati campionati. Ne sono convinti gli avvocati del Codacons e dell’associazione “Napoli Maradona”. Che subito Dopo la pubblicazione della decisione del Coni tornano alla carica per chiedere che alla Juventus sia non soltanto confermata la ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) La“graziata” dal Collegio di garanzia del, con il parziale accoglimento del suo ricorso? Neanche per sogno. Anzi, nei meandri della sentenza emessa oggi ci sono validi elementi per ritenere confermato in toto il “” costruito dsocietà bianconera, tale da aver alterato l’andamento anche di passati campionati. Ne sono convinti gli avvocati del Codacons e del”. Che subitola pubblicazione delladelnoper chiedere chentus sia non soltanto confermata la ...

