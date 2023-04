Dopo Harry Potter tocca a Twilight: avviata la produzione della serie (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva anche la serie tv della saga fantasy Dopo Harry Potter, proto a sbarcare in tv con una serie tocca pure a Twilight. La saga fantasy basata sui vampiri sarebbe pronta a trasformarsi in una produzione tv. A rivelarlo The Hollywood Reporter: secondo la testata Lionsgate Television starebbe lavorando a una serie tv basata sulla saga di Twilight. Twilight è nato grazie alla penna dell’autrice Stephenie Meyer. La saga ha portato alla realizzino di cinque film che hanno raccolto un incasso di oltre 3,3 miliardi di dollari a livello globale. Leggi anche: Harry Potter, stavolta è ufficiale: la serie si farà Il progetto sarebbe ancora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva anche latvsaga fantasy, proto a sbarcare in tv con unapure a. La saga fantasy basata sui vampiri sarebbe pronta a trasformarsi in unatv. A rivelarlo The Hollywood Reporter: secondo la testata Lionsgate Television starebbe lavorando a unatv basata sulla saga diè nato grazie alla penna dell’autrice Stephenie Meyer. La saga ha portato alla realizzino di cinque film che hanno raccolto un incasso di oltre 3,3 miliardi di dollari a livello globale. Leggi anche:, stavolta è ufficiale: lasi farà Il progetto sarebbe ancora ...

