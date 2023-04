Donna bulgara | 24 | vuole le labbra più grandi al mondo

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 20 aprile 2023) Siamo tutti belli nel nostro modo unico di essere – e il fatto che siamo tutti diversi è ciò che rende ilun posto così variopinto e fantastico . Tuttavia, una grossa fetta della popolazione non è affatto contenta con il proprio aspetto, in quanto l’immagine falsa di perfezione che ildella moda e i media spingono su di noi mette le nostre ”imperfezioni” in una luce negativa. Questo forza le persone a non sentirsi ”belle” e a ricorrere a trucco pesante, iniezioni e perfino chirurgia estetica. Mentre molta gente è contenta con picoli ritocchi precisi ogni tanto, altri invece decidono di andare fino in fondo con la chirurgia. Una di queste persone è la 24enne Andrea Ivanova – che ha un ossessione con la misura delle sue. View this post on Instagram A post shared by Andrea ...