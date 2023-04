Domeniche Bestiali – Per gli avversari sono sorci morti: topi lanciati verso la tifoseria ospite durante il derby (Di giovedì 20 aprile 2023) Essere diretti oppure affidarsi a tatticismi e piani sofisticati? Una volta nelle Domeniche Bestiali, tempio della provinciale irragionevolezza domenicale, non ci sarebbero stati dubbi: meglio essere diretti, chiari, inequivocabili. Oggi invece il dubbio si pone e qualcuno affina le tecniche e, va dato atto, raggiunge risultati importanti a prescindere da quanto sia dura la scalata per arrivarci o quanto sarà duro rimettere a posto dopo. Certo poi l’old style conserva il suo fascino e anche la sua efficacia: se messo in pratica in un certo modo gli avversari vedono i sorci…morti. DISTINTI MORTE’ Nel nostro campionario partiamo dai metodi diretti, chiari, inequivocabili. Quelli che spavaldi e a petto in fuori, sprezzanti del pericolo, mandano messaggi limpidi: altro che distinti saluti, distinti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Essere diretti oppure affidarsi a tatticismi e piani sofisticati? Una volta nelle, tempio della provinciale irragionevolezza domenicale, non ci sarebbero stati dubbi: meglio essere diretti, chiari, inequivocabili. Oggi invece il dubbio si pone e qualcuno affina le tecniche e, va dato atto, raggiunge risultati importanti a prescindere da quanto sia dura la scalata per arrivarci o quanto sarà duro rimettere a posto dopo. Certo poi l’old style conserva il suo fascino e anche la sua efficacia: se messo in pratica in un certo modo glivedono i. DISTINTI MORTE’ Nel nostro campionario partiamo dai metodi diretti, chiari, inequivocabili. Quelli che spavaldi e a petto in fuori, sprezzanti del pericolo, mandano messaggi limpidi: altro che distinti saluti, distinti ...

