Domenica gli Alfieri a Chieti per gli Assoluti d'Italia (Di giovedì 20 aprile 2023) I piloti del moto club Alfieri di Asti tornano in pista nel fine settimana. Domenica 23 aprile, infatti, a San Martino sulla Marrucina (Chieti) è in programma una nuova tappa dei Campionati Assoluti d'... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 20 aprile 2023) I piloti del moto clubdi Asti tornano in pista nel fine settimana.23 aprile, infatti, a San Martino sulla Marrucina () è in programma una nuova tappa dei Campionatid'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Leonardo, un bambino di 12 anni affetto da autismo, domenica scorsa è andato a visitare Bergamo insieme alla sua fa… - vaticannews_it : Nella domenica della #Misericordia si fa memoria dell’episodio dell’incredulità di san Tommaso e risuona il monito… - Roma : ??Avviso: causa maltempo rinviati a domenica 16 aprile gli eventi per la cittadinanza della manifestazione al Circo… - _nelFrattempo : RT @Roma: ????In #bici alla scoperta del Parco della #Caffarella. Domenica #23aprile torna la #Bike4Fun, pedalata eco-archeologica di 10km or… - Frances18895751 : RT @JoacchinoDL: @AgainCarlakak Il massimo che possiamo fare in italia è uno sciopero dei mezzi il venerdì che così facciamo il weekend lun… -