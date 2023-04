Domenica 30 luglio “Così speciale tour” di Diodato a Collisioni

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 20 aprile 2023), uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana, dopo l’uscita in questi giorni del suo quarto album di inediti,, è pronto per il concerto aper la sua unica data in Piemonte nella nuova arena del Parco Tanaro. I biglietti per la data dial prezzo popolare di 20 euro comprensivi dei diritti di prevendita sono in vendita da ora su Ticketone e sui circuiti abituali di prevendita e al seguente link https://bit.ly/3GYTLYO. Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano,torna per ricongiungersi al suo pubblico e per arricchire il futuro da costruire insieme, canzone dopo canzone, compiendo insieme uno straordinario viaggio ...