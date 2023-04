Doctor Who, Ncuti Gatwa e Millie Gibson fanno un salto negli anni '60 nelle foto dei nuovi episodi (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo Dottore Ncuti Gatwa e la nuova companion Millie Gibson sfoggiano un look retro in queste inedite foto da prossimi episodi di Doctor Who. Piccolo regalo per i fan di Doctor Who: i Whovian, quest'oggi, possono infatti ammirare delle foto inedite di Ncuti Gatwa e Millie Gibson provenienti dai nuovi episodi della serie BBC, e sembra che si respirerà presto l'atmosfera degli anni '60. È sempre dura dover attendere una nuova stagione o uno speciale di Doctor Who, visto anche il tempo che solitamente intercorre tra gli uni e gli altri, ma nel caso dei prossimi episodi è ancora più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo Dottoree la nuova companionsfoggiano un look retro in queste inediteda prossimidiWho. Piccolo regalo per i fan diWho: i Whovian, quest'oggi, possono infatti ammirare delleinedite diprovenienti daidella serie BBC, e sembra che si respirerà presto l'atmosfera degli'60. È sempre dura dover attendere una nuova stagione o uno speciale diWho, visto anche il tempo che solitamente intercorre tra gli uni e gli altri, ma nel caso dei prossimiè ancora più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _deadgrlwalking : quando Ted si è messo ad osservare i girasoli di Van Gogh mi aspettavo da un momento all’altro sbucasse fuori la sc… - badtasteit : #DoctorWho - #NcutiGatwa e #MillieGibson nelle nuove foto hanno un look anni '60 - Jxmixe : @ovettodepresso Credo sia un segnale per iniziare Doctor Who - iceagescomin : L’unica reazione possibile alle foto della prossima stagione di Doctor Who - thedoctordonnna : MI SPIACE MA RUSSEL T DAVIES L'UNICO CHE VERAMENTE CAPISCE COME DOCTOR WHO DEVE ESSERE -