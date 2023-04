Dl migranti, il Senato approva il testo con 92 sì e 64 no (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche migranti, stop alla protezione speciale alla prova del voto: mercoledì il decreto in Senato senza il sì della Commissione Leggi Anche Decreto Cutro, maggioranza: modificare emendamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche, stop alla protezione speciale alla prova del voto: mercoledì il decreto insenza il sì della Commissione Leggi Anche Decreto Cutro, maggioranza: modificare emendamento ...

Dl migranti, cambia l'emendamento. Meloni ferma il blitz della Lega Alla fine di una giornata convulsa, l'emendamento sulla stretta alla protezione speciale per i rifugiati - che era stato prima riformulato e poi accantonato - è stato approvato al Senato dopo una ... Via libera del Senato al Dl migranti 12.50 Via libera del Senato al Dl migranti Il Senato ha approvato il decreto Cutro sui migranti,con 92 voti favorevoli e 64 contrari. Il provvedimento passa alla Camera, che lo deve convertire entro il 10 maggio. Approvato nuovo reato anti-scafisti a seguito della tragedia di Cutro l Senato italiano ha approvato una nuova legge che introduce un reato specifico per i cosiddetti "scafisti", coloro che organizzano il trasporto di migranti irregolari attraverso il Mediterraneo.