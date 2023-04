(Di giovedì 20 aprile 2023) Se nel, l’ex capitanoRoma è uscito sconfitto in campo processuale, lapuò cantar vittoria ma fino a un certo punto di vista. In tal senso, se da una parte Francescodovrà continuare a pagare il mutuo legatomeganel quartiere EurCapitale, le spese didell’immobile spetterebbero tutte a. Nella sentenza sancita dal giudice del Tribunale di Roma, la showgirl potrà vivere all’internofino a 18 anni di Isabel, le spese per mantenere la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Divorzio Totti-Blasi, a Ilary spetta la villa dell’Eur: ecco quanto costerà la gestione della casa alla conduttrice - infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi, la villa dell'Eur costerà 30 mila euro al mese a Ilary - BITCHYFit : Alvin dice la sua sul divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti - occhio_notizie : Divorzio Totti-Blasi: stando alla prima sentenza provvisoria, l'ex capitano della Roma dovrà versare a Ilary un ass… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Divorzio Totti-Blasi, la villa dell'Eur costerà 30 mila euro al mese a Ilary -

L'oggetto del desiderio della separazione che Ilary Blasi sta compiendo dal suo ex - marito Francesco, cioè la villa dell'Eur, è diventato una realtà. Lo Scudetto dello ha vinto la ...DAGOREPORT https://www.dagospia.com/rubrica - 2/media_e_tv/rsquo - autogol - pupone - nbsp - se -- avesse - chiuso - sei - mesi - fa - 350261.htm ILARY SI PRENDE LA VILLA Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli,Ilaria Sacchettoni per il 'Corriere ...L'intricata partita a scacchi giocata dall'ex calciatore della Roma Francescoe dalla soubrette Ilary Blasi per definire i termini del discussoresta ancora aperta. Quella che sembrava una vittoria per la conduttrice dell'Isola dei famosi, però, si potrebbe ...

Divorzio Totti-Blasi, il giudice dà ragione alla conduttrice: villa all'Eur, custodia dei figli e 12.500 euro al mese Open

Se nel divorzio Totti-Blasi, l’ex capitano della Roma è uscito sconfitto in campo processuale, la conduttrice può cantar vittoria ma fino a un certo punto di vista. In tal senso, se da una parte Franc ...Ilary Blasi ha ottenuto la mega villa all'Eur ma potrebbe avere difficoltà perché già solo l'ultima bolletta della luce è spaventosa ...