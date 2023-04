“Distruggere tutto”. Madonna di Trevignano, la decisione dopo lo scandalo (Di giovedì 20 aprile 2023) Torniamo a parlare della Madonna di Trevignano Romano, che da quel che raccontano gli inquirenti, di magico e santifico aveva davvero poco. Anzi, dietro a tutta questa faccenda, sembra chiaro che ci fosse solo la “terrena intenzione di truffare”, scrive qualcuno sui social. Nel frattempo la sedicente veggente Gisella Cardia – il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla – è finalmente stata ritrovata. Anzi, il termine giusto è “riapparsa” proprio come farebbe un angelo magico. dopo la curiosa sparizione la donna ha ricevuto però una bruttissima notizia dalle autorità del luogo. Secondo un’ordinanza del comune di Trevignano Romano infatti, tutte le strutture allestite per i fedeli, intorno all’altare per la Madonna, dovranno essere demolite. Sul foglio dell’ente si legge “ordinanza di demolizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Torniamo a parlare delladiRomano, che da quel che raccontano gli inquirenti, di magico e santifico aveva davvero poco. Anzi, dietro a tutta questa faccenda, sembra chiaro che ci fosse solo la “terrena intenzione di truffare”, scrive qualcuno sui social. Nel frattempo la sedicente veggente Gisella Cardia – il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla – è finalmente stata ritrovata. Anzi, il termine giusto è “riapparsa” proprio come farebbe un angelo magico.la curiosa sparizione la donna ha ricevuto però una bruttissima notizia dalle autorità del luogo. Secondo un’ordinanza del comune diRomano infatti, tutte le strutture allestite per i fedeli, intorno all’altare per la, dovranno essere demolite. Sul foglio dell’ente si legge “ordinanza di demolizione ...

