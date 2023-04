Disgustosa vignetta del Fatto su Arianna Meloni. Il premier: “Allusioni indegne, non ci fermeranno” (Di giovedì 20 aprile 2023) «Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con Allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico». Lo scrive sui social il premier Giorgia Meloni allegando l’immagine della vignetta pubblicata questa mattina sulla prima pagina del Fatto quotidiano che fa riferimento a sua sorella e al marito, il ministro Francesco Lollobrigida. «Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso – prosegue la Meloni – Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) «Quella ritratta nella. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico». Lo scrive sui social ilGiorgiaallegando l’immagine dellapubblicata questa mattina sulla prima pagina delquotidiano che fa riferimento a sua sorella e al marito, il ministro Francesco Lollobrigida. «Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso – prosegue la– Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. ...

