Disastro di Ardesio | l’assessore Sertori incontra Enel | “Sono disponibili al ripristino e al risarcimento danni”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Come richiesto dal sindaco diYvan Caccia,di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Risorsa idrica, Massimo, ha organizzato un incontro giovedì 20 aprile con i vertici diGreen Power, per fare il punto suldell’area della frana avvenuta lo scorso 5 aprile e causata dal cedimento del canale che alimenta la condotta forzata dell’impianto idroelettrico di Ludrigno, con conseguente fuoriuscita dell’acqua presente nel canale. Presente anche il consigliere regionale bergamasco, Roberto Anelli. “In particolare – spiega– ci siamo soffermati sugli aspetti riferiti aldeiai privati;ha confermato la pienatà a coprire i costi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Dopo il disastro: se solo l'Italia prendesse esempio dalla gente di Ardesio...: di Paolo Aresi La strada provincial… - AmoBergamo : #Bergamo Dopo il disastro: se solo l'Italia prendesse esempio dalla gente di Ardesio... -

... frazione di. A quel punto viene incanalata in una condotta forzata che (...) Continua a leggere sul PrimaBergamo in edicola fino a giovedì 20 aprile, o in edizione digitale QUIMa dei danni economici di questoannunciato che per miracolo non è finito in tragedia "... attorno alle 6.50 di mercoledì 5 aprile ha svegliato la comunità di, si tirano le somme su ...... alle 6.50 del mattino un boato ha annunciato il cedimento di un canale di adduzione che collega Gromo alla centrale Enel Green Power situata alle porte di. Un canale artificiale di oltre ...

Disastro ad Ardesio: guasto a un canale di adduzione, strade invase da 15mila metri cubi di acqua e fango BergamoNews.it

Il vento del mare Adriatico nelle montagne bergamasche: l'incontro di sabato 15 aprile tra Ardesio e Cattolica con l'aperitivo a base di sapori della Romagna era già in calendario. Poi il disastro cau ...Ma tra i residenti c'è anche si definisce 'fortunato': "Ho temuto per la vita di mia figlia, ma è qui sana e salva. Per questo, nonostante tutto, riesco ancora a sorridere". Giovedì inizia la conta de ...