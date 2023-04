Diritti Lgbtq+, il Parlamento europeo condanna l’Italia con Polonia e Ungheria: «Preoccupante retorica antigender di leader e governi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Al Parlamento europeo si stava votando una relazione sulla «depenalizzazione universale dell’omosessualità». Testo su cui i deputati di Strasburgo hanno lavorato nelle ultime settimane, alla luce delle discriminazioni contro la comunità Lgbtqi+ portate avanti in Uganda. Il documento ha ricevuto 416 voti a favore, 62 contrari e 36 astensioni. Ma nell’iter di approvazione è stato anche inserito un emendamento che riguarda esplicitamente alcuni influenti leader politici e governi dell’Unione europea, «come nel caso di Italia, Polonia e Ungheria». Il blitz è stato portato avanti da Verdi e Sinistra e ha avuto successo: l’emendamento è passato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astensioni. Nel file che condanna Roma, Budapest e Varsavia per la propaganda anti-Lgbt si ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Alsi stava votando una relazione sulla «depenalizzazione universale dell’omosessualità». Testo su cui i deputati di Strasburgo hanno lavorato nelle ultime settimane, alla luce delle discriminazioni contro la comunità Lgbtqi+ portate avanti in Uganda. Il documento ha ricevuto 416 voti a favore, 62 contrari e 36 astensioni. Ma nell’iter di approvazione è stato anche inserito un emendamento che riguarda esplicitamente alcuni influentipolitici edell’Unione europea, «come nel caso di Italia,». Il blitz è stato portato avanti da Verdi e Sinistra e ha avuto successo: l’emendamento è passato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astensioni. Nel file cheRoma, Budapest e Varsavia per la propaganda anti-Lgbt si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : L'europarlamento condanna il governo italiano di estrema destra (insieme a Polonia e Ungheria) per la retorica anti… - aureliablackblu : RT @rulajebreal: L'europarlamento condanna il governo italiano di estrema destra (insieme a Polonia e Ungheria) per la retorica anti-LGBTQ+… - S3b4st14nP : RT @rulajebreal: L'europarlamento condanna il governo italiano di estrema destra (insieme a Polonia e Ungheria) per la retorica anti-LGBTQ+… - PeeBeeJayBee : 416 a favore, 62 contrari e 36 astensioni Chiara Gemma...Fratelli d’Italia...ha definito «vergognoso» l’attacco de… - FraLauricella : RT @rulajebreal: L'europarlamento condanna il governo italiano di estrema destra (insieme a Polonia e Ungheria) per la retorica anti-LGBTQ+… -