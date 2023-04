Direzione Pd, partono i “siluri” contro la segretaria. “Così non va, non sei unitaria” (Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre i giornaloni fanno la “ola” alla Schlein che dice e non dice, tra banalità, inconcludenze e “richiami” della foresta contro il fascismo; all’interno del Pd si mormora e monta un protesta non tanto sotterranea contro il “metodo Schlein”. Viene allo scoperto in più di un intervento di peso durante la Direzione in corso. Il primo è di Gianni Cuperlo: “Il Pd non si può governare con una logica maggioritaria”, ha detto il parlamentare dem. Non nascondendo le critiche per l’intesa della Schlein “solo con Bonaccini” e le scelte della nuova segreteria nazionale. Schlein, primi siluri alla Direzione del Pd Schlein “balla da sola”, al limite con Bonaccini, ma Così non va. Cuperlo aveva già espresso la critica in un trwitt di pochi giorni fa:”Auguri di buon lavoro alla nuova ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre i giornaloni fanno la “ola” alla Schlein che dice e non dice, tra banalità, inconcludenze e “richiami” della forestail fascismo; all’interno del Pd si mormora e monta un protesta non tanto sotterraneail “metodo Schlein”. Viene allo scoperto in più di un intervento di peso durante lain corso. Il primo è di Gianni Cuperlo: “Il Pd non si può governare con una logica maggioritaria”, ha detto il parlamentare dem. Non nascondendo le critiche per l’intesa della Schlein “solo con Bonaccini” e le scelte della nuova segreteria nazionale. Schlein, primialladel Pd Schlein “balla da sola”, al limite con Bonaccini, manon va. Cuperlo aveva già espresso la critica in un trwitt di pochi giorni fa:”Auguri di buon lavoro alla nuova ...

