Direttiva case Green | ecco i lavori che sarai obbligato a fare

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nei prossimi anni la transizione energetica sarà necessaria per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. I prossimi anni vedranno le abitazioni di tutti noi al centro diindispensabili per l’adeguamento energetico. Questo almeno è quanto prevede laUE sulle, la cui approvazione definitiva è solo questione di tempo. Nel provvedimento si imporrà che tutte le abitazioni in classe F e G dovranno adeguarsi entro il 2030 a passare almeno alla classe E ed entro il 2033 alla classe D. Entro il 2050 tutte le abitazioni dovranno rispettare le direttive in materia di efficentamento energetico – Foto Ansa – Ilovetrading.itNaturalmente, il tema è apertamente dibattuto e non mancano le polemiche politiche. Da una parte i sostenitori progressisti spingono per la riforma così da adeguare le ...