Diretta Roma-Feyenoord 0-0: problema fisico per Wijnaldum, entra El Shaarawy (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma Feyenoord. Serve il ribaltone alla Roma per la semifinale di Europa League. Dopo l'1-0 di Rotterdam in favore della squadra di Slot la truppa guidata da Mourinho cerca l'impresa. Che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 aprile 2023). Serve il ribaltone allaper la semifinale di Europa League. Dopo l'1-0 di Rotterdam in favore della squadra di Slot la truppa guidata da Mourinho cerca l'impresa. Che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma-Feyenoord, tifosi olandesi in città: diretta video - reportrai3 : Il direttivo delle Camere penali di Roma ha querelato Sigfrido Ranucci e il collega Giorgio Mottola. Le parole del… - matteosalvinimi : Qui Fiumicino (Roma), in diretta per l’inaugurazione della nuova area di imbarco dell’Aeroporto Leonardo da Vinci.… - serieAnews_com : ?? #Smalling conferma la trattativa in corso con la #Roma per il rinnovo del contratto - TuttoASRoma24 : Roma-Feyenoord 0-0, inizia la partita: segui l’Europa League in diretta LIVE ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -