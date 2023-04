(Di giovedì 20 aprile 2023)non vuole ancora pensare al, perché prima per l’Inter ci sono diverse altre partite fra Serie A e Coppa Italia. Su Sport Mediaset, il laterale è certo che serva dare il giusto risalto a tutte le competizioni. VIETATO SNOBBARLE – Poche parole da parte di Federico, ma significative: «Ilcheper. Perché setroppo avanti possiamo fare errori come li abbiamo fatti ultimamente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dimarco: «Derby? Meglio che pensiamo partita per partita» - internewsit : Dimarco: «Derby? Meglio che pensiamo partita per partita» - - infoitsport : Derby in semifinale: le parole di Zhang, Inzaghi, Lautaro e Dimarco - Cucciolina96251 : RT @theMilanZone_: ?? Inter, #Dimarco: 'Derby? Abbiamo l'occasione di riscrivere la storia' - milansette : Inter, Dimarco: 'Derby? Abbiamo l'occasione di riscrivere la storia' -

A vent'anni dall'ultima volta, torna quindi ildella Madonnina in una semifinale di Champions ... Mkhitaryan trova beneche entra in area e crossa rasoterra sul primo palo pescando ...combina a sinistra con Mkhtaryan e offre a Lautaro un pallone da spingere in rete: l'... SaràChampions con il Milan.Sarà, dunque,col Milan. E' Barella, con una percussione conclu - sa da sinistro a giro,a ... A inizio ripresa i lusitani all'attacco ma poiserve Lautaro per il nuovo vantaggio (65'). ...

Dimarco: «Derby Meglio che pensiamo partita per partita» Inter-News.it

Inter Milan secured a historic Champions League semi-final with arch-rivals AC Milan despite being held by Benfica at an ...Italian giants Inter set up a Champions League semifinal against city rivals AC Milan as they saw off the challenge of Portuguese club Benfica in an eventful quarterfinal second leg at San Siro. Inter ...