Digitale terrestre, novità per i canali Rai a fine aprile (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul fronte del Digitale terrestre proseguono le novità in quella che è ancora una fase di assestamento per la televisione italiana Prosegue la fase di lungo assestamento del mondo della televisione italiana con la tecnologia del Digitale terrestre. Da qualche anno a questa parte sono in corso diveris cambiamenti. C’è stato, infatti, il passaggio dallo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 aprile 2023) Sul fronte delproseguono lein quella che è ancora una fase di assestamento per la televisione italiana Prosegue la fase di lungo assestamento del mondo della televisione italiana con la tecnologia del. Da qualche anno a questa parte sono in corso diveris cambiamenti. C’è stato, infatti, il passaggio dallo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiokemonia : Stai ascoltando: Donald Fagen-New Frontier La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: The Knack-My Sharona La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-Sms e WA 3398818100 La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: The Rolling Stones-Waiting On A Friend (Remastered 2009) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Michaël Fortunati-Into the Night La musica anni 80 solo su -