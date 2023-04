Diffidati Roma-Feyenoord, giallorossi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Europa League 2022/2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) I Diffidati di Roma-Feyenoord, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista dellle eventuali semifinali dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli spagnoli della Real Sociedad, si trovano adesso ad affrontare gli olandesi incontrati già in finale di Conference League nella scorsa stagione. Ma chi sono i giallorossi Diffidati in vista della possibile semifinale? I calciatori a rischio sono ben 3: Mancini, Matic e Spinazzola. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Idi, ecco chi sono iindellle eventuali semifinali dei quarti di finale di. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli spagnoli della Real Sociedad, si trovano adesso ad affrontare gli olandesi incontrati già in finale di Conferencenella scorsa stagione. Ma chi sono iindella possibile? I calciatori asono ben 3: Mancini, Matic e Spinazzola. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moscagoat : @PazzoperPazzo Dai ma fanno 2 da 1 minuto in tutta la partita per i diffidati. Da come scrive cencio pare che stann… - infoitsport : Roma-Feyenoord, Europa League: infortunati, diffidati e squalificati - UfficioPatenti : RT @cenciobuga: domani se sento un coro sui diffidati faccio esplodere l’olimpico ESISTE SOLO LA ROMA SOSTENERE LA SQUADRA - Arbitrage_Alex : RT @cenciobuga: domani se sento un coro sui diffidati faccio esplodere l’olimpico ESISTE SOLO LA ROMA SOSTENERE LA SQUADRA - cenciobuga : domani se sento un coro sui diffidati faccio esplodere l’olimpico ESISTE SOLO LA ROMA SOSTENERE LA SQUADRA -