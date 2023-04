Diffidati Fiorentina-Lech Poznan, viola a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Conference League 2022/2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) I Diffidati di Fiorentina-Lech Poznan, ecco chi sono i viola a rischio squalifica in vista delle eventuali semifinali di Conference League 2022/2023. La squadra di Italiano, dopo aver eliminato i turchi del Sivassporr, si trovano adesso ad affrontare i polacchi del Lech Poznan. Ma chi sono i viola Diffidati in vista della molto più che possibile semifinale? I calciatori a rischio sono ben 4: Amrabat, Dodò, Ikoné e Milenkovic. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Idi, ecco chi sono iindelle eventuali semifinali di. La squadra di Italiano, dopo aver eliminato i turchi del Sivassporr, si trovano adesso ad affrontare i polacchi del. Ma chi sono iindella molto più che possibile? I calciatori asono ben 4: Amrabat, Dodò, Ikoné e Milenkovic. SportFace.

