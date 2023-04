Difesa: Cdm, Covino presidente Cassa previdenza forze armate (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato: l'avvio della procedura per il conferimento all'Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino dell'incarico di presidente della Cassa di previdenza delle forze armate; il conferimento delle funzioni di Direttore dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari della Difesa al tenente generale del ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito Stefano Rega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Su proposta del ministro dellaGuido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato: l'avvio della procedura per il conferimento all'Ammiraglio ispettore capo Pietrodell'incarico didelladidelle; il conferimento delle funzioni di Direttore dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dellaal tenente generale del ruolo normale del Corpo di commissariato dell'Esercito Stefano Rega.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitalbaa : @annaghilardi @senzasinistra Quindi uno che si dichiara ignorante e che dimostra di esserlo, se propone leggi, adot… - Giogio47658624 : RT @MaurizioIlBrig1: Che tempismo, nel giorno in cui il nostro presidente #Mattarella rende omaggio alle vittime delle leggi razziali ad Au… - Abner_9_ : RT @MaurizioIlBrig1: Che tempismo, nel giorno in cui il nostro presidente #Mattarella rende omaggio alle vittime delle leggi razziali ad Au… - sologiuma : RT @MaurizioIlBrig1: Che tempismo, nel giorno in cui il nostro presidente #Mattarella rende omaggio alle vittime delle leggi razziali ad Au… - Mirandola59 : RT @MaurizioIlBrig1: Che tempismo, nel giorno in cui il nostro presidente #Mattarella rende omaggio alle vittime delle leggi razziali ad Au… -

Approvato in Cdm il Ddl concorrenza ... potenziando allo stesso tempo le garanzie di difesa dei soggetti interessati dai procedimenti. La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento UE ... Ddl concorrenza, via libera del Consiglio dei ministri Via libera del Cdm al disegno di legge annuale sulla concorrenza. 'Il Consiglio dei ministri - annuncia sul sito il ... potenziando allo stesso tempo le garanzie di difesa dei soggetti interessati dai ... La Giornata Parlamentare del 20 aprile 2023 ...compie una parziale marcia indietro su uno dei punti più controversi del decreto varato dal Cdm a ... La Difesa dibatterà su diversi programmi di investimenti in strutture e mezzi. La Politiche dell'... ... potenziando allo stesso tempo le garanzie didei soggetti interessati dai procedimenti. La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento UE ...Via libera delal disegno di legge annuale sulla concorrenza. 'Il Consiglio dei ministri - annuncia sul sito il ... potenziando allo stesso tempo le garanzie didei soggetti interessati dai ......compie una parziale marcia indietro su uno dei punti più controversi del decreto varato dala ... Ladibatterà su diversi programmi di investimenti in strutture e mezzi. La Politiche dell'... Difesa: Cdm, Covino presidente Cassa previdenza forze armate Il Dubbio Difesa: Cdm, Covino presidente Cassa previdenza forze armate Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato: l’avvio della procedura per il conferimento all’Ammiraglio ispettore capo Pie ... Approvato in Cdm il Ddl concorrenza ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ... Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato: l’avvio della procedura per il conferimento all’Ammiraglio ispettore capo Pie ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ...