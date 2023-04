Diabete | caffè e tè possono ridurre il rischio di morte prematura negli adulti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trilobiiusgrou : RT @ilmessaggeroit: Caffè e tè possono ridurre il rischio di morte prematura negli adulti con diabete - ilmessaggeroit : Caffè e tè possono ridurre il rischio di morte prematura negli adulti con diabete -

Una nuova ricerca rivela come ile il tè possano influenzare il rischio di morte precoce negli adulti con. Secondo lo studio, se si soffre didi tipo 2, bere più, tè o semplice acqua può ridurre di circa il 25% il rischio di morte prematura per qualsiasi causa. Tuttavia, bere più bevande zuccherate aumenta il rischio di ...Una nuova ricerca rivela come ile il tè possano influenzare il rischio di morte precoce negli adulti con. Secondo lo studio, se si soffre didi tipo 2, bere più, tè o semplice acqua può ridurre di circa il 25% il rischio di morte prematura per qualsiasi causa. Tuttavia, bere più bevande zuccherate aumenta il rischio di ......che il consumo di zucchero risulta associato a 18 patologie endocrino/metaboliche (quali, ... nelle bibite gassate ma anche nei cucchiaini che mettiamo nel cappuccino o nel. Ci sono solide ...