“Di nuovo insieme”. Da Soleil Sorge il vero colpo di scena, i fan non ci credono ancora (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ultime ore è giunta una splendida notizia per tutti i fan di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ricordiamo infatti che la nota giornalista ha partecipato al programma nel 2017 come corteggiatrice di Luca Onestini. I due successivamente uscirono insieme dal dating show, ma la relazione durò davvero poco. Quando Luca entrò nel Grande Fratello scoprì infatti che la Sorge lo aveva tradito. Adesso però Soleil sembra aver avuto un chiarimento con un’altra persona molto importante nella sua vita. Soleil Sorge è riuscita poi ad avere altro spazio nel mondo della televisione. Ha difatti partecipato al GF Vip 6, nel quale è stata per tutto il percorso al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento ad Alex Belli, impegnato con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) In queste ultime ore è giunta una splendida notizia per tutti i fan di, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ricordiamo infatti che la nota giornalista ha partecipato al programma nel 2017 come corteggiatrice di Luca Onestini. I due successivamente uscironodal dating show, ma la relazione durò davpoco. Quando Luca entrò nel Grande Fratello scoprì infatti che lalo aveva tradito. Adesso peròsembra aver avuto un chiarimento con un’altra persona molto importante nella sua vita.è riuscita poi ad avere altro spazio nel mondo della televisione. Ha difatti partecipato al GF Vip 6, nel quale è stata per tutto il percorso al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento ad Alex Belli, impegnato con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Oggi abbiamo passato insieme una mattinata di banchetti in tutta Torino per chiedere che il nuovo ospedale venga co… - consolesvizzIT : RT @KellerEditore: Il tour di #ArnoCamenisch prosegue oggi a #Bologna, Libreria Coop Zanichelli, ore 18. Arno presenterà il suo nuovo libro… - ginugiola : RT @opengovitaly: Costruiamo insieme il calendario della settimana mondiale del #GovernoAperto! Organizza il tuo evento #OGW2023 sul territ… - Radio1Rai : ?? 'Tornare alle origini, tornare persone che suonano insieme. E così è stato: #Elvis è una rifondazione” ?? Alle 1… - MoranShasa : RT @Irise762: In questo 20 Aprile c'è la Luna Nuova che coincide con l'Eclissi solare ibrida (anulare e totale insieme). Per chi studia ast… -