Di Maio sfrutta il via libera di Mattarella ed è ancora in corsa per il posto nell' Ue

(Di giovedì 20 aprile 2023) Rispunta Luigi Di. L'ex ministro e leader del Movimento 5 Stelle sembrava destinato ad abbandonare il sogno di diventare Inviato speciale nel Golfo per l'Unione europea e invece l'ipotesi èin ballo. Anzi secondo Il Fatto Quotidiano Giggino avrebbe “le migliori chance” di essere nominato al termine del processo di selezione, anche in virtù del Qatargate che ha fatto depennare dalla lista il nome del favorito, Dimitris Avramopoulos. La decisione finale spetta al Consiglio e l'ufficio dell'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, spiega che “tutti i passaggi della procedura sono stati eseguiti: creazione dell'incarico, definizione del mandato e sue modalità; i candidati sono stati sentiti ed è stata formata la short list, resta solo da definire la scelta del miglior candidato o candidata e la sua nomina da parte del ...

... le denunce risalgono al 2020 per questo il segretario della Filctem lancia un appello al Governo ' Come abbiamo già chiesto, senza risultati, a tutti i ministri del lavoro a partire da Di, .... VIGONE (3 - 2 - 3 - 2): Rebaudengo 7, Cocea 7.5, Postiglione 7.5, Brianese 8, Nicolino 7.5, ... 15' st Grisi 7.5una ripartenza di una punizione calciata male dimostrando di essere subito ...Nel secondo tempo al 12' gli ospiti raddoppiano con, imbeccato ottimamente da Scalise, il ... La rimonta viene suggellata da Godoy che al 3' minuto di recuperoefficacemente una mischia in ...

Falsi pacchi in arrivo, la truffa via e-mail e via SMS Cyber Security 360

Rispunta Luigi Di Maio. L’ex ministro e leader del Movimento 5 Stelle sembrava destinato ad abbandonare il sogno di diventare Inviato speciale ...Fabrizio Corona si candida a Catania. L'ex Re dei paparazzi volta pagina e si dà alla carriera politica. «Sono nato e cresciuto qua. Catania ...