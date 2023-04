“Di corsa per Serino”: gara podistica in ricordo del giovane Felice Pellecchia (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoIl Comune di Serino e l’A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, unitamente alla Fidal Campania, per il 25 aprile prossimo, hanno organizzato una gara podistica in memoria del compianto Felice Pellecchia, serinese scomparso prematuramente nel 2007. Campione italiano di maratona categoria M55 e padre di Liberato Pellecchia, mezzofondista dell’Aeronautica nel giro della nazionale, Felice Pellecchia era stato anche nominato a Padova “Veterano dello Sport master” per aver concluso cinque maratone sotto le 2h40. Più di 50 le gare sui 42,195 km che il portacolori del Movimento Sportivo Bartolo Longo di Pompei aveva portato a termine, tanto che si stava allenando per attaccare prossimamente il record italiano di categoria, sfiorato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoIl Comune die l’A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, unitamente alla Fidal Campania, per il 25 aprile prossimo, hanno organizzato unain memoria del compianto, serinese scomparso prematuramente nel 2007. Campione italiano di maratona categoria M55 e padre di Liberato, mezzofondista dell’Aeronautica nel giro della nazionale,era stato anche nominato a Padova “Veterano dello Sport master” per aver concluso cinque maratone sotto le 2h40. Più di 50 le gare sui 42,195 km che il portacolori del Movimento Sportivo Bartolo Longo di Pompei aveva portato a termine, tanto che si stava allenando per attaccare prossimamente il record italiano di categoria, sfiorato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - putino : Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una nuova corsa agli armamenti che potrebbe essere più pericolosa della Gu… - fratotolo2 : Nel 2017, alla destra, il primo ballerino trans a superare l’esame per entrare alla prestigiosa Royal Academy of Da… - iuiu87 : Ciro #Immobile è in campo. Corsa ed esercizi con il pallone per il capitano biancoceleste. Un lavoro differenziato… - Gianlu_BoNa1990 : @totofaz @AslanNerazzurro @Fra04012011 Anche per me meglio nel secondo che nel primo ma continua ad esprimersi con… -