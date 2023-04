“Devo darvi una comunicazione”. Il cantante mascherato, la decisione di Milly prima della finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il cantante mascherato, Milly Carlucci le prova tutte e cambia ancora. La popolare e amata conduttrice da tanti anni protagonista in Rai non ci sta e in vista della finale prevista per sabato 22 aprile rivoluziona il formato, o meglio introduce diverse novità importanti. L’edizione 2023 dello show in cui personaggi famosi si sfidano nel canto nascosti da divertenti – e giganti – maschere non è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti. Il confronto con Maria De Filippi e il suo Amici, giunto anch’esso alla fase finale del Serale, è stato impietoso con punte di oltre 10 punti e 2 milioni di telespettatori di differenza. Ma Milly non è mica una che si arrende facilmente. Già in passato aveva duramente smentito le voci su un’ipotetica cancellazione del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) IlCarlucci le prova tutte e cambia ancora. La popolare e amata conduttrice da tanti anni protagonista in Rai non ci sta e in vistaprevista per sabato 22 aprile rivoluziona il formato, o meglio introduce diverse novità importanti. L’edizione 2023 dello show in cui personaggi famosi si sfidano nel canto nascosti da divertenti – e giganti – maschere non è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti. Il confronto con Maria De Filippi e il suo Amici, giunto anch’esso alla fasedel Serale, è stato impietoso con punte di oltre 10 punti e 2 milioni di telespettatori di differenza. Manon è mica una che si arrende facilmente. Già in passato aveva duramente smentito le voci su un’ipotetica cancellazione del ...

