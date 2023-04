Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, denunciata una coppia (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProcede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze stupefacenti. In tale contesto un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, che ha portato alla denuncia di un 38enne e una 30enne di Contrada per “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Nella circostanza, nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della coppia, il fiuto di “Luna” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore di alcune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProcede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dellodi droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze. In tale contesto un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, che ha portato alla denuncia di un 38enne e una 30enne di Contrada per “di sostanzeaidi”. Nella circostanza, nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della, il fiuto di “Luna” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore di alcune ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Fratelli d’Italia con l’ex sottosegretaria Montaruli vuole inasprire le pene per lo spaccio e la detenzione di stup… - rafelez : RT @mazzettam2: E, attenzione: non si parla di colpire 'gli spacciatori' come dice Montaruli, si puniscono invece: 'produzione, traffico e… - SanSeveroNews : I Carabinieri della Stazione CC di San Nicandro Garganico hanno arrestato in flagranza, in San Nicandro Garganico,… - ScrivoLibero : In esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, i militari dell'Arma dei Carabinieri… - leone52641 : RT @ImolaOggi: ‘Ndrangheta, maxi blitz della polizia: la comunità Rom e un agente sotto accusa 'associazione a delinquere di stampo mafioso… -