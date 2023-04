Derby Milano in Champions | Fontana | “Fantastico | godiamocelo”

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Ilcome semifinale diLeague per tutti gli appassionati di calcio è qualcosa di. Ho ben presente come tutti i tifosi siano già in trepidazione. Per ora, godiamoci questae questa Lombardia che ha due squadre tra le quattro migliori d’Europa, insieme a ‘colossi’ come Real Madrid e Manchester City. Chi ci sarà in finale?”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio, che festeggia la qualificazione di Milan (ai danni del Napoli) e Inter (eliminato il Benfica) alle semifinali di. Le due milanesi si giocheranno l’accesso alla finale in due stracittadine in programma il 10 e il 16 maggio. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : • Derby di Milano: ???? • Derby di Milano in Semifinale di @ChampionsLeague: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… - FBiasin : “Nuovo stadio a Milano? Mah, avrà una capienza da 60/65 mila”. Ecco, nell’attesa sappiate che entro 20 giorni serv… - SociosItalia : IL DERBY DI MILANO. IN EUROPA. A SAN SIRO. PER LE SEMIFINALI. - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: #InterBenfica finisce 3-3. L'impresa era e resta quella di Lisbona. A #Milano parte forte, segna con #Barella, domina di sq… - Mariodalex1989 : RT @VitoGirolamo27: Era tutto scritto, fin dal principio. Ora c’è da scrivere il finale. Di un capitolo meraviglioso, storico, che non dime… -

