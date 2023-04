Deragliamento treno merci a Firenze, ritardi di ore e cancellazioni a Roma Termini. Le immagini (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata da incubo per chi aveva in programma di prendere un treno oggi. La circolazione tra Firenze e Bologna è stata sospesa per ore dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata da incubo per chi aveva in programma di prendere unoggi. La circolazione trae Bologna è stata sospesa per ore dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - Agenzia_Ansa : Dopo il deragliamento del treno merci a Firenze, 'l'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomerig… - fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - solina_paolo : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; ' Dalle immagini delle telecamere e le indagini sul #deragliamento del treno merci a Firenze è emerso ch… - ZzuCicciu : RT @ilfattoblog: 'I risultati sulla regolarità della rete ferroviaria non sono apprezzabili, ma il gruppo dirigente delle FS non viene mai… -