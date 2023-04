Deragliamento treno | ancora disagi nelle stazioni | riapre la tratta Firenze-Bologna | ma restano altissimi i costi dei pochi biglietti disponibili

(Di giovedì 20 aprile 2023) «Oggi non si parte». Il call center di Trenitalia non ha una soluzione per chi ha già acquistato un biglietto. Non c’è possibilità di modificare il viaggio né al telefono né online se la tariffa non lo consente, e comunque nessun operatore sa se i treni, persino quelli a fine giornata, partiranno. C’è di più: nonostante ilo non sia imputabile ai clienti, le compagnie di trasporto non hanno pensato di sospendere il pagamento – elevatissimo – per le chiamate al centro assistenza: le tariffe viaggiano oltre l’euro al minuto. Anche Italo, dall’altro lato del telefono, invita a non mettersi in viaggio: a metà mattinata, la concorrente di Trenitalia blocca tutte le vendite online diper laRoma-Milano. Il 20 aprile l’Italia si scopre bloccata. Le decine di migliaia di persone che percorrono ogni giorno l’asse ...

Il vagone di unmerci di una società privata è uscito dai binari danneggiando le ...da quello che tecnicamente viene definito uno "svio" cioè l'uscita dai binari che non è unvero e ...Giovedì nero per chi viaggia in: in seguito aldi unmerci, avvenuto questa notte attorno alle 2:20, la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Firenze " Bologna e Firenze " Prato è stata infatti sospesa in ...BOLOGNA - Mattinata di passione per chi doveva viaggiare ina causa del blocco della circolazione sulla linea Alta Velocità provocato daldi un carro di unmerci nella stazione di Firenze Castello. Alle 12 la linea è stata ripristinata, per una graduale ripresa della circolazione. Ma per tutta la mattina ...

Deraglia treno merci a Firenze: ritardi e cancellazioni sulla dorsale nord-sud. Aperta un'inchiesta - Uiltrasporti: troppi incidenti ultimamente - Uiltrasporti: troppi incidenti ultimamente RaiNews

L'incidente nella notte tra il 19 e 20 aprile, giornata infernale per i trasporti. Da domani la circolazione torna alla normalità