Deragliamento | ripresa parziale dell’Alta velocità a Firenze Ma è ancora caos e ritardi in tutta Italia

(Di giovedì 20 aprile 2023) È ripartita intorno alle 11, 30 la circolazione dei treni Alta. Che era stata interrotta questa mattina traCastello e Bologna in seguito aldi un carro di un treno merci. Un convoglio Altaè transitato all’altezza diCastello, sui binari liberi a fianco dove i tecnici stanno lavorando per rimuovere il carro deragliato.L’incidente ha creato ile sospensione della circolazione su buona parte della retena. Da subito Trenha fatto sapere che i treni Alta ...

Le cancellazioni riguardano anche treni la cui partenza è prevista in serata: certo non un buon segno di. Il caos negli scali ferroviari rischia di deflagrare. Al punto che a Roma Termini ...2023 - 04 - 20 11:23:52 Dalle 12graduale del traffico tra Firenze e Firenze Castello ... Dopo ildi un carro merci a Firenze, poter partire oggi, per i pendolari o i turisti della ...Per l'alta velocità la circolazione èa mezzogiorno circa. Da rilevare che le interruzioni riguardanti Salerno coinvolgono, abbastanza direttamente, anche Taranto che con la città campana è ...

Deraglia treno merci a Firenze: ritardi e cancellazioni sulla dorsale nord-sud - In diretta: tecnici al lavoro a Firenze per il ripristino dell'infrastruttura ferroviaria - In diretta: tecnici al lavoro a Firenze per il ripristino dell'infrastruttura ferroviaria RaiNews

I tecnici di Rfi hanno dato priorità al ripristino della linea alta velocità dove la circolazione è ripresa 9 ore dopo l’incidente ma la ...Il deragliamento di un treno merci, avvenuto alla stazione di Firenze Castello, ha diviso in due l'Italia. I fatti si sono verificati nella notte e le ...