Deragliamento Firenze: fra i treni cancellati alcuni della linea Lecce-Milano e per Napoli-Salerno con ripercussioni in Puglia ELENCO Incidente ferroviario la notte scorsa (Di giovedì 20 aprile 2023) Di seguito da info traffico di trenitalia.com: Aggiornamento – ore 10:30 La circolazione è ancora sospesa tra Firenze e Bologna, in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. Programma dei treni Regionali. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato. Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto – Pisa – ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 aprile 2023) Di seguito da info traffico ditalia.com: Aggiornamento – ore 10:30 La circolazione è ancora sospesa trae Bologna, in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. La riattivazione è prevista dal gestorerete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto. IAlta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. Programma deiRegionali. Attivo il servizio sostitutivo con bus trae Prato. Il treno FR 9606Centrale (5:09) –Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto – Pisa – ...

