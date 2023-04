Deragliamento Firenze: fra i treni cancellati alcuni della linea Lecce-Milano e per Napoli-Salerno con ripercussioni in Puglia ELENCO Incidente ferroviario la notte scorsa, Italia divisa in due (Di giovedì 20 aprile 2023) Treno merci deragliato nella notte a ridosso della stazione di Firenze senza conseguenze per le persone, sospeso il traffico della linea Firenze-Bologna. In pratica dalle 2,20 l’Italia è divisa in due. Da rilevare che le interruzioni riguardanti Salerno coinvolgono, abbastanza direttamente, anche Taranto che con la città campana è sostanzialmente collegata. Di seguito da info traffico di trenitalia.com: Aggiornamento – ore 10:30 La circolazione è ancora sospesa tra Firenze e Bologna, in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 aprile 2023) Treno merci deragliato nellaa ridossostazione disenza conseguenze per le persone, sospeso il traffico-Bologna. In pratica dalle 2,20 l’in due. Da rilevare che le interruzioni riguardanticoinvolgono, abbastanza direttamente, anche Taranto che con la città campana è sostanzialmente collegata. Di seguito da info traffico ditalia.com: Aggiornamento – ore 10:30 La circolazione è ancora sospesa trae Bologna, in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. La riattivazione è prevista dal gestorerete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #20aprile Linea ferroviaria Firenze - Bologna sospesa per deragliamento treno merci. In corso rilievi… - fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - ilpost : La circolazione dei treni tra Firenze e Bologna è stata interrotta per il deragliamento di un treno merci - CjHellectric : RT @ilpost: La circolazione dei treni tra Firenze e Bologna è stata interrotta per il deragliamento di un treno merci - matteoduranti10 : RT @localteamtv: Deragliamento a Firenze, ritardi, cancellazioni e lunghe code a Termini #treni #deragliamento #romatermini #localteam http… -