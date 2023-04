Deragliamento a Firenze, cancellati oltre 50 treni. Boom di richieste per gli aerei: due voli straordinari da Orio per Fiumicino (Di giovedì 20 aprile 2023) TRASPORTI. Il Deragliamento ha causato disagi nella giornata sulla direttrice nord-sud, Aeroitalia ha programmato nella serata di giovedì 20 aprile (ore 18 e 21,55) due voli straordinari per Roma Fiumicino. Altrettanti voli disponibili per il rientro in serata. Rimosso il carro merci deragliato, circolazione ripartita. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 aprile 2023) TRASPORTI. Ilha causato disagi nella giornata sulla direttrice nord-sud, Aeroitalia ha programmato nella serata di giovedì 20 aprile (ore 18 e 21,55) dueper Roma. Altrettantidisponibili per il rientro in serata. Rimosso il carro merci deragliato, circolazione ripartita.

