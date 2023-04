Deraglia un treno merci a Firenze | ferrovie nel caos su tutta la rete Ritardi di ore nei collegamenti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Italia spaccata in due fin dalle prime ore del mattino a causa di un incidente avvenuto in Toscana, dove unto creando problemi all’interanazionale. La circolazione è interrotta traCastello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un, avvenuto tra Sesto Fiorentino eCastello ma le conseguenze si sono fatte sentire, da subito, fin da Napoli, con molti treni in direzione nord cancellati o gravati da pesantissimi. I vigili del fuoco del comando didel distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Nessuna persona è rimasta coinvolta.to, la nota delle ...