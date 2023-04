Deraglia un merci tra Firenze e Bologna | Italia paralizzata | cancellati almeno 50 treni | ritardi di 5 ore È polemica | “Ferrovie troppo fragili | ma il ministro Salvini pensa al Ponte sullo Stretto” Ora si riprende a viaggiare

(Di giovedì 20 aprile 2023) Non ci sono feriti, carro sequestrato: la rottura di un asse probabile causa. Pochi giorni fa un altro incidente nei pressi della stessa area

Un treno merci è deragliato tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'incidente, secondo quanto ha reso noto RFI, non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato "importanti danni". Un carro merci è deragliato a Firenze, ritardi sulle linee ferroviarie con l'Italia spezzata tra nord e sud. Rfi fa sapere che i danni sono ingenti ma non ci sono feriti.

Deraglia carro di un treno merci, ripartita la circolazione Av a Firenze Agenzia ANSA

Il vagone di un treno merci deraglia alle porte di Firenze e la circolazione ferroviaria del Paese si paralizza. L'incidente di stamattina ha provocato disagi soprattutto nella stazione. La causa è il treno merci deragliato questa notte alle ore 3.15 nella stazione di Firenze Castello. Nessuno è rimasto ferito ma l'incidente ha provocato diversi danni all'infrastruttura.