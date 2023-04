Deraglia treno merci | Intercity Milano-Salerno fermo dalle 2 30 della notte scorsa con 160 persone

(Di giovedì 20 aprile 2023) Unè rimasto2.30con 160a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Lo si apprende dalla polizia riguardo a conseguenze delmento ditra Castello e Sesto Fiorentino con notevoli danni all’infrastruttura ferroviaria. L’è unche non è coinvolto nell’incidente né ha riportato danni ma si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto. Sono in corso procedure di soccorsopolizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

