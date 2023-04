Deraglia il carro di un treno merci tra Firenze e Bologna | bloccata la rete ferroviaria nord-sud Interrotta anche la linea ad Alta Velocità | previsti ritardi e cancellazioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Non ci sono feriti. Fs:«Ai viaggiatori chiediamo di informarsi prima di partire». La circolazione resterà compromessa per ore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - LaStampa : Deraglia il carro di un treno merci tra Firenze e Bologna: bloccata la rete ferroviaria nord-sud. Interrotta anche… - StabiaChannel : #Mondo #Firenze - Deraglia carro merci, ritardi dorsale nord-sud LEGGI LA NEWS: - sabrinasanti2 : RT @intoscana: ?? La circolazione ferroviaria è interrotta da stamani, giovedì 20 aprile, tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di… - infoitinterno : Deraglia un carro merci a Firenze, ritardi nei treni in tutta la dorsale nord -

La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dell'uscita dai binari di undi un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Lo comunica Rfi. L'evento non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni. ..."La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di undi un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni ...La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di undi un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell'interruzione ...

Deraglia carro merci a Firenze, ritardi dorsale nord-sud Agenzia ANSA

Un carro di un treno merci è deragliato tra Firenze e Bologna: alta velocità interrotta, molti ritardi e cancellazioni. Circolazione compromessa per ore.ROMA. La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello: lo rende noto in un comunicato Rete ferr ...