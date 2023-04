“Dentro”, il nuovo album di Gazzelle (Di giovedì 20 aprile 2023) foto di Leonardo Mirabilia e Nicole VerzaroROMA – “E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo… sempre mettendoci Dentro tutto quello che questa vita mi dà”… con questa frase ci aveva lasciato Gazzelle alla vigilia dell’uscita di “Idem”, il suo ultimo singolo. Nei mesi scorsi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, condividendo settimana dopo settimana la percentuale di completamento del suo quarto lavoro in studio. Adesso, però, è arrivato il momento che in tanti aspettavano: il 19 maggio uscirà “Dentro”, il nuovo album del cantautore. L’album è stato anticipato da “Idem”, in cui l’artista ha racchiuso tanti momenti che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita, e “Non lo dire a nessuno”, una traccia molto intima con cui vengono salvaguardati gli attimi di felicità ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 aprile 2023) foto di Leonardo Mirabilia e Nicole VerzaroROMA – “E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo… sempre mettendocitutto quello che questa vita mi dà”… con questa frase ci aveva lasciatoalla vigilia dell’uscita di “Idem”, il suo ultimo singolo. Nei mesi scorsi ha tenuto i fan con il fiato sospeso, condividendo settimana dopo settimana la percentuale di completamento del suo quarto lavoro in studio. Adesso, però, è arrivato il momento che in tanti aspettavano: il 19 maggio uscirà “”, ildel cantautore. L’è stato anticipato da “Idem”, in cui l’artista ha racchiuso tanti momenti che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita, e “Non lo dire a nessuno”, una traccia molto intima con cui vengono salvaguardati gli attimi di felicità ...

